Centauro muore nello scontro con un’auto a San Michele in Bosco

MARCARIA Tragedia della strada questa sera a San Michele in Bosco. R.B. 49enne residente in zona che era in sella alla propria moto ha perso la vita schiantandosi contro un’auto, e in seguito allo schianto i due mezzi hanno preso fuoco. L’incidente è avvenuto alle 21 in strada Oglio nei pressi di San Michele in Bosco a poche decine di metri dal ristorante Bei Tempi. Ferita in modo grave la conducente dell’auto coinvolta nell’incidente, una ragazza di 20 anni, trasportata all’ospedale di Mantova. L’impatto tra i due mezzi sarebbe stato frontale e la moto avrebbe letteralmente sfondato il muso dell’auto finendo nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, la Polizia Stradale di Mantova e i vigili del fuoco della Sede Centrale di Mantova con un’autopompa, che han no prontamente spento il rogo e messo in sicurezza la zona.