Segni, l’animale simbolo sarà il fenicottero

MANTOVA “Il lavoro di preparazione di un festival dura tutto l’anno. Non si tratta solo di definire il programma ma anche di trovare fondi, attivare progetti collaterali e come sempre scegliere l’Animale Simbolo”, esordisce la Direttrice artistica Cristina Cazzola. Oggi lo staff di Segni d’infanzia, che è al lavoro ormai da mesi per preparare SEGNI NEW GENERATIONS FESTIVAL, che si svolgerà a Mantova dal 28 ottobre al 5 novembre, svela l’attesissimo Animale Simbolo della XVIII edizione in un evento che ne anticipa lo spirito. La preparazione inizia già alla fine del festival precedente ma è con la rivelazione dell’Animale Simbolo che si attiva il processo creativo della “comunità di SEGNI”, di cui fanno parte non solo gli spettatori e le spettatrici tra i 18 mesi e i 18 anni ma anche stakeholder, partner e sostenitori e soprattutto – con un ruolo molto importante – il mondo della scuola. Cazzola: “Inizia oggi il grande processo creativo che coinvolge la comunità del festival e che attiva, grazie alle simbologie di cui si fa portatore l’animale scelto, una riflessione e una sensibilità specifica attraverso gli eventi culturali che Segni propone in anticipazione e durante il festival.”

Una volta svelato l’Animale Simbolo quindi, lo Staff insieme alla sua comunità costruisce l’edizione con gli eventi di anticipazione e di preparazione del festival, che sono tutti legati al Simbolo dell’edizione in corso. Gli step prevedono l’identificazione della forma grafica e quindi dell’artista che ne crea l’immagine, la realizzazione della bibliografia, una serie di eventi creativi a cui partecipare come spettatori o come artisti in erba, e cioè letture, laboratori di arti visive per poi arrivare al lancio dello storico Concorso Colora l’Animale Simbolo dedicato a scuole e famiglie con l’attesissimo allestimento della mostra con gli elaborati fatti da bambini e bambine a partire dal visual dell’animale, nel tradizionale PALAZZO DEI BAMBINI. Il “Palazzo dei Bambini” per ragioni pandemiche nel 2020 è stato sospeso, ma nel 2023 Segni d’infanzia vuole ripristinarlo in un’innovativa e coinvolgente versione a cui le organizzatrici stanno lavorando e che non è ancora tempo di svelare.

L’annuncio: è il Fenicottero. La Direttrice artistica, lo staff di Segni, insieme alll’Assessora Pedrazzoli e alle insegnanti annunciano in coro che l’Animale Simbolo di SEGNI 2023 è il Fenicottero. “Come spesso è avvenuto non siamo noi che lo scegliamo ma è lui che sceglie noi”, sottolinea Cazzola. “Il Fenicottero è comparso per

la prima volta nella chat di conversazione con i TEEN della Community di Segni ed io da persona più “antica” mi sono chiesta come mai si usasse e cosa significasse. Quindi diciamo che la mia attenzione sul Fenicottero è stata attivata dai TEEN, per poi scoprire che si tratta di un animale con una simbologia molto potente, di gran moda e che si presta a raccontare e a ricordarci alcuni concetti di base su cui mi piacerebbe che si concentrasse la nostra comunità di artisti e spettatori, grandi e piccini, per questo importante anno, che vede i 18 anni di SEGNI New Generations Festival.”.