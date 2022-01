Pegognaga, venerdì l’incontro ‘Lettere dall’Universo’ con Monica Morini e Annamaria Gozzi del Teatro dell’Orsa al Centro Culturale Livia Bottardi Milani

PEGOGNAGA Nell’ambito della rassegna “Cultura al centro: attività di promozione alla lettura”, si terrà stasera alle 21 presso il Centro Culturale “Livia Bottardi Milani” l’incontro dal titolo “Lettere dall’Universo: scie di parole lasciate sulla carta, ponti di pensieri nella corrispondenza di scrittrici e scrittori che ci fanno vivi” con Monica Morini e Annamaria Gozzi del Teatro dell’Orsa. Con la partecipazione del gruppo di lettura Leggi che ti passa. Ogni incontro del gruppo di lettura, che si tiene il terzo venerdì del mese, è la conferma che la passione per la lettura è terapeutica e la condivisione di questa energia un vero e proprio ricostituente, con rilascio a lungo termine. Il gruppo non legge un unico libro, i lettori leggono quello che vogliono e, quando si incontrano, si raccontano. Non si parla solo di libri ma anche di eventi, mostre, film e serie tv. Farne parte diventa un’occasione per condividere, anche semplicemente ascoltando, un’unica grande passione: quella per le storie. Per partecipare all’incontro è necessaria la prenotazione al numero telefonico 0376-5546401 oppure inviare una mail all’indirizzo: centro@centroculturalepegognaga.it. Ingresso consentito soltanto con il possesso del Green Pass rafforzato e della mascherina ffp2.

Paolo Zordan