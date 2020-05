Cerbiatto cade nel canale Virgilio a Medole: malgrado i soccorsi la bestiola muore battendo la testa

MEDOLE – Una piccola storia triste in epoca di Covid-19 ma che mostra anche come, complice il forzato ritiro delle persone, si sia assistito a un progressivo riavvicinamento delle specie selvatiche a territori antropizzati sia pure non caratterizzati da un’esplosione urbanistica. Come le nostre campagne e le colline moreniche dove ieri un povero cerbiatto ha perso la vita. Stavolta, però, l’uomo non c’entra e, anzi, da una persona è partita la chiamata d’urgenza ai vigili del fuoco che, malgrado il loro tempestivo intervento, non hanno potuto – per una circostanza tragica e sfortunata – salvare la vita al povero animale. La bestiola era infatti stata avvistata da un passante mentre stava annaspando nelle acque del canale Virgilio a Medolle: immediata la chiamata ai vigili del fuoco che sono giunti immediatamente sul posto non potendo fare altro che constatare la morte del cerbiatto e recuperare il corpo dalle acque del canale. Come è sembrato subito evidente il cucciolo ha tentato di risalire lungo le sponde in cemento del canale ma, scivolando, ha finito con il battere violentemente e fatalmente la testa contro la dura superficie restando ucciso sul colpo.