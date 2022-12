Calcio Serie C – Il ds Battisti: “Mantova, con qualche punto in più sarebbe più facile fare mercato”

Mantova Dalle sue parti avrebbero detto “Anvedi quello come core…”. Lo scatto fulmineo del ds Alessandro Battisti verso Pierobon dopo il gol del 3-2 contro la Pro Vercelli diventerà uno degli aneddoti che verranno ricordato di questa stagione.

Dica la verità Direttore, credeva che la partita fosse ormai finita…?

«Chiedo scusa a tutti per quella scena poco edificante (ride). Lo consideravo un gol importante, perchè dopo il 2-2 c’era il rischio che l’inerzia della partita potesse passare dalla loro parte. Invece siamo riusciti a ribaltarla, ma sono arrabbiato con i ragazzi perchè mi hanno fatto fare 70 metri inutilmente…».

A mente fredda è un punto che può soddisfare?

«Sicuramente il rammarico c’è, perchè le occasioni per portare a casa i tre punti le abbiamo avute. Ma considerata la caratura dell’avversario, se alla vigilia mi avessero detto di firmare per un pareggio, l’avrei fatto sicuramente»

Pierobon è un giovane di prospettiva sul quale il Mantova può puntare anche in futuro?

«L’ho seguito spesso negli ultimi anni quando era nella Primavera a Verona. E’ un giocatore con caratteristiche ben determinate: grande intensità, forza fisica e discreta qualità. Si è ritagliato il suo ruolo, così come hanno fatto tutti gli altri ragazzi. Questo ti dà freschezza e allo stesso tempo qualche difficoltà in certe situazioni».

Si comincia a parlare di possibili nuovi arrivi in attacco e cominciano a segnare gli attaccanti: è un caso?

«Allora parliamo di possibili nuovi centrocampisti e difensori… (altre risate). Scherzi a parte, sono contento per loro. E’ importante si siano sbloccati e spero non si fermino».

Sono sempre troppi, invece, i gol subiti…

«Per me, ex difensore, questo è un argomento spinoso. Il gol subìto deve essere vissuto con rabbia. Un incubo dal quale voler uscire a tutti i costi».

Sabato il Padova. Forse mai come quest’anno il Mantova ha buone chance di vincerla?

«Sicuramente loro non stanno affrontando un periodo positivo. Hanno cambiato allenatore e solitamente il cambio alla guida tecnica dà una spinta in più. Resta una squadra di caratura, con giocatori di qualità».

Mercato in arrivo: come vede il Mantova tra un mese?

«Vorrei un Mantova con qualche punto in più. Sarebbe sicuramente più facile fare mercato. Ma un attaccante arriverà».