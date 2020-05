Infrastrutture e anziani: a confronto i Comuni di Pegognaga e Borgo Mantovano

PEGOGNAGA – Per affrontare le criticità presentatesi nei mesi di marzo-aprile é necessitato fare gioco di squadra»: questo l’incipit di una chat su un canale di facebook del sindaco di Pegognaga Matteo Zilocchi con il presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano Alberto Borsari, che ricopre anche la carica di sindaco di Borgo Mantovano. Il quale ha sottolineato «che é stata una fase molto complicata e tutti i sindaco dell’Oltrepò hanno fatto squadra vera». Nell’ultima seduta del Consorzio Oltrepò, tenuta proprio a Pegognaga, con la partecipazione di tutti i sindaci soci e i rappresentanti politici regionali, sono state esposte le problematiche del territorio, in primis le infrastrutture, vedi il ponte di SanBenedetto Po.

A proposito di infrastrutture Pegognaga deve sviluppare il dialogo con i paesi vicini, in particolare con Suzzara, per un collegamento all’Autobrennero. Zilocchi ha quindi citato il bando Revit onde far sì che le imprese abbiano boccate d’ossigeno. Ci sono anche gli esercizi commerciali, ha evidenziato Borsari, che hanno bisogno di riaprire «Occorrono aiuti non a macchia di leopardo. Il c.d.a. del Consorzio sta pensando a loro. Vi é poi il problema dei tamponi. Noi sindaci siamo in prima linea a disposizione dei cittadini e nelle discussioni non c’é una prevalenza politica, ma il benessere della popolazione».

Zilocchi ha citato le fasce fragili della popolazione, bambini e anziani, ricordando come lo stesso Borsari abbia raccontato ad un gruppo d'infanzia di "Alice nel paese incoronato". «Sì – ha ammesso – mi sono prestato perché tanto i bambini quanto gli anziani hanno bisogno di dialogare e di essere ascoltati. Purtroppo il DPCM é molto carente sotto questo aspetto e scarica molte responsabilità sui Comuni. Ad esempio: con l'apertura del Cres ci espone ad ulteriori responsabilità. Quanto gli anziani devono essere tutelati e non possono essere loro a gestire molto a lungo i nipotini. Oltretutto sono i soggetti più esposti. Personalmente io telefono agli anziani del mio paese per far sentire loro una voce amica. Altro tema complesso quello dei disabili».