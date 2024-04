Bagnolo San Vito – Dimissioni Cavicchini, minoranza all’attacco

Bagnolo San Vito L’ultimo consiglio comunale ha riservato scintille nel comune di Bagnolo San Vito, con la risposta all’interpellanza, firmata dall’assessore ai lavori pubblici Moreno Cavicchini (Forza Italia) e dal consigliere di maggioranza Alessandro Trolese (Fratelli d’Italia), che ha provocato, a ieri, le ufficiose dimissioni del suddetto assessore: di fogli in municipio non ne sono arrivati, e Cavicchini non si è presentato in giunta, accusando il primo cittadino Roberto Penna di avere “di fatto” cambiato la composizione e il posizionamento tra i gruppi consigliari, «in contrasto con i rispettivi mandati elettorali», inglobando con un accordo elettorale la minoranza della lista civica “Partire per ricominciare”, rappresentata dai consiglieri Cristian Landini e Giacomo Bianchi.

Il motivo? I rumors che filtrano sostengono che la mossa dell’assessore e del consigliere sia stata una rappresaglia per non essere stati inseriti nella lista civica di Penna, che si presenterà rinnovata alle amministrative di giugno, sostenuta dai partiti della Lega e Fratelli d’Italia. E la minoranza tirata in causa non fa attendere la risposta, con una replica dal titolo “ Cavicchini e Trolese: coerenza cercasi”. «Un’interpellanza assurda: Sono stati i primi a suggerire di unire l’attuale squadra di maggioranza con la nostra lista civica, ci sono scambi di messaggi più che espliciti in tal senso – scrivono Landini e Bianchi – riconoscendo la fruttuosa collaborazione tra maggioranza ed opposizione durante questo mandato: sono 5 anni che i sottoscritti si sono molto spesso trovati d’accordo su quanto proposto dalla maggioranza, volevamo capire qual è il punto: prima andava bene e, ora che sono stati tagliati fuori, diventa inaccettabile? Sa tanto di vendetta». E continuano, «Il loro impalpabile operato – soprattutto da parte dell’Assessore all’urbanistica ed ai lavori pubblici – gli si è ritorto contro, visto che non sono stati confermati dai loro stessi componenti di maggioranza».

E non manca la stoccata ai movimenti tellurici amministrativi «Il “rinnovamento autentico” al quale si riferiscono comprende alcuni componenti dell’ex maggioranza di centrosinistra, in compagnia dei quali il Cavicchini e il Trolese girano soventi per bar ed esercizi commerciali per promuovere la terza lista civica?».

Antonia B. Baroni