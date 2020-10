Violentava la sorella disabile da 4 anni, arrestata

ASOLA I Carabinieri di Asola, in data odierna, hanno arrestato su Ordine di Custodia Cautela in Carcere, emesso in pari data da G.I.P. de Tribunale di Mantova, dott. Gilberto Casari, una donna di nazionalità Italiana, residente nel comune Asola da molti anni, ritenuta a vario titolo autrice di perduranti maltrattamenti e vessazioni posti in essere, dal 2016 a carico della sorella disabile convivente.

Un altro episodio di violenza domestica che si è concretizzato in silenzio e all’interno delle mura domestiche Asolane dove, le Istituzioni del territorio, ottenute le informazioni, non hanno taciuto ma subito segnalato.

La vittima, una donna disabile dalla nascita, costretta su una sedia a rotelle, vive all’interno una abitazione del centro Asola, con gli anziani genitori e la sorella.

Quest’ultima, presumibilmente stanca di averla fra i piedi, negli ultimi quattro anni ha posto in essere atti di violenza carnale, uniti a vessazioni di ogni tipo nei confronti della sorella, col presunto scopo di convincerla ad andare via di casa e rifugiarsi presso una struttura per disabili. L’obiettivo era quello di avere tutta casa per se.