Consulenza impiantistica, scolastica e lezioni on line: i servizi professionali offerti dall’ing. Romani Marco

Dalla termotecnica all’energetica, dall’elettrotecnica alla sicurezza

CURTATONE – Mobilità sostenibile, Comunità Energetica, Domotica & Building Automation, Energia Rinnovabile, Riqualificazione Energetica e Distretti Energetici. Sono questi gli ambiti attorno ai quali opera Romani Marco, dottore in Ingegneria Industriale, con sede a Montanara di Curtatone.

«La mia laurea – spiega l’ing. Romani – mi ha fornito una solida base di conoscenze teoriche e pratiche, consentendomi di approfondire le mie competenze e di affrontare sfide sempre più complesse nel campo dell’ingegneria industriale. Ora, attraverso il mio nuovo sito web (www.termotecnicaromani.it) desidero mettere a disposizione le mie competenze e la mia esperienza per supportare chiunque abbia bisogno di assistenza nel settore. Sono entusiasta di poter offrire i miei servizi e di mettere a disposizione delle aziende e dei professionisti la mia competenza tecnica e la mia passione per l’ingegneria industriale. Spero, attraverso il mio sito web, di poter entrare in contatto con persone che condividono la stessa passione e che abbiano bisogno del mio aiuto per realizzare i propri progetti. La mia speranza è di poter mettere a frutto la mia esperienza per contribuire al successo delle aziende.

I SERVIZI OFFERTI

Progettazione. Esperienza in progettazione termotecnica, energetica, elettrotecnica e sicurezza. Sviluppo soluzioni innovative nel pieno rispetto delle normative e che garantiscano la sicurezza».

Ristrutturazione. Chi ha bisogno di ristrutturare un edificio o un impianto esistente, può essere supportato nella pianificazione e nell’implementazione dei miglioramenti necessari in termini di termotecnica, energetica, elettrotecnica e sicurezza.

Consulenza. Vengono offerti servizi di consulenza sia a livello privato che tra colleghi. Indicazioni e consigli nel campo della termotecnica, dell’energetica, dell’elettrotecnica o della sicurezza.

Lezioni private. Vengono fornite lezioni private “su misura” a chi desidera approfondire le proprie conoscenze o imparare nuove competenze in ambito termotecnico, energetico, elettrotecnico o di sicurezza,

Coordinamento cantieri. Chi sta gestendo un cantiere complesso che coinvolge aspetti di termotecnica, energetica, elettrotecnica o sicurezza, può essere supportato nel coordinamento e nell’assicurare che tutto proceda senza intoppi.

«La mia priorità – sottolinea l’ing. Romani – è ottenere i migliori risultati per il cliente nel rispetto delle normative e garantendo la massima qualità. Chi fosse interessato a collaborare o a porre domande, non esiti a contattarmi. Il mio obiettivo è aiutare persone o aziende a realizzare i propri progetti in modo unico e innovativo».

“Al fianco di professionisti e aziende per ottenere i risultati desiderati”

Come già indicato nei servizi offerti, quello della consulenza è senza dubbio uno dei punti di forza della Romani Marco. «La consulenza impiantistica – spiega l’ingegnere – è uno dei pilastri del mio lavoro. Grazie alla mia esperienza come installatore elettrico e alla mia formazione tecnica, posso fornire consulenza specializzata per la progettazione, l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici. Sia ad un’azienda che ad un privato posso mettere a disposizione le mie competenze per aiutarli a realizzare impianti efficienti, sicuri e conformi alle normative vigenti. La consulenza scolastica è un altro servizio che offro con passione e dedizione. Conosco le sfide che gli studenti affrontano durante il percorso di studio e posso quindi offrire un supporto personalizzato. Posso fornire consulenza nelle diverse materie (matematica, scienze o altre discipline), aiutando gli studenti a comprendere i concetti chiave, a superare gli ostacoli e a raggiungere i loro obiettivi. Infine le lezioni online rappresentano un modo comodo ed efficace per imparare e approfondire le proprie conoscenze. Attraverso piattaforme di videochiamata e strumenti digitali avanzati, posso offrire lezioni personalizzate e interattive, adattate alle vostre esigenze e al vostro ritmo di apprendimento».

«La mia consulenza – conclude l’ing. Romani – si basa su un approccio professionale, competente e orientato al raggiungimento dei risultati desiderati. Ogni cliente è unico, e la mia consulenza è personalizzata per soddisfare le vostre specifiche esigenze. Sono disponibile per consulenze individuali, supporto a progetti specifici o collaborazioni a lungo termine. Scegliendo i miei servizi, il cliente può contare su un partner affidabile e appassionato che lavorerà fianco a fianco per ottenere i migliori risultati possibili».