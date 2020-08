Continua la partnership tra Parco giardino Sigurtà e Stihl

VALEGGIO La multinazionale Stihl, leader nel settore verde e giardini, ha scelto di realizzare tre video nelle favolose scenografie estive del Parco Giardino Sigurtà, oasi naturalistica alle porte di Verona, tra le più conosciute ed apprezzate al mondo.

I 600.000 metri quadrati del pluripremiato parco sono stati i testimoni di questa partnership tra le due importanti realtà, che continua da diversi anni.

Dal 1926 l’azienda Stihl punta su tecnologie rivoluzionarie e idee innovative per facilitare il lavoro dell’uomo nella natura. Nel corso di 90 anni di storia, Made by STIHL è diventato sinonimo di qualità ed oggi Stihl è presente in oltre 160 Paesi garantendo qualità e servizio grazie ai suoi Rivenditori Specializzati. La filiale italiana si trova a Cambiago (MI), ma i Rivenditori Specializzati sono sparsi su tutto il suolo italiano ed è possibile trovare il Rivenditore più vicino al proprio domicilio sul sito www.stihl.it.

Il giardiniere Mariano, che lavora al Parco da più di 40 anni, mostra nei video come avviene l’utilizzo dei seguenti prodotti a marchio Stihl:

il decespugliatore a batteria FSA130 R potente e leggero per falciare i bordi dei prati con erba tenace, come quella dei Giardini Acquatici; il tosasiepi a batteria HSA 86 che ha operato tra le 1500 piante di Tasso del Labirinto e il tosasiepi telescopico a batteria HLA 85 utilizzato nel taglio delle tuie nella distesa più ampia del Parco, il Grande Tappeto Erboso.

Mentre nei filmati il product manager, Matteo Buonaiuto di Stihl spiega nel dettaglio le caratteristiche degli strumenti, valorizzandone la sicurezza e praticità per l’operatore, oltre alla poca rumorosità e all’attenzione del rispetto della Natura.

I video sono pubblicati sui canali social del Parco: facebook, instagram, linkedin

Per la visione: https://www.youtube.com/playlist?list=PLj0OzKEcmCoVd-0kwDoFxG-1aTmfFrwUl