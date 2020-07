Due tentate truffe ad anziani, ma le vittime non ci cascano

VIADANA Nella giornata di oggi i Carabinieri della Compagnia di Viadana hanno reso noto che ci sono stati due tentativi di truffa a persone anziane nel territorio di competenza, e più precisamente nei comuni di Acquanegra sul Chiese ed di Canneto sull’Oglio.

Ma si parla di tentate truffe, in quanto in entrambi i casi gli anziani hanno saputo riconoscere il raggiro, grazie anche alla massiccia campagna di prevenzione messa in atto negli ultimi mesi dal Comando Provinciale Carabinieri di Mantova.

Il tipo di truffa era uno dei metodi più utilizzati: una chiamata avvertiva le vittime che un loro nipote era stato vittima di un incidente, e di li a poco sarebbe passato un avvocato per ritirare dei contanti o dei monili in oro per poter coprire le spese legali.

Raggiri che negli ultimi anni erano praticamente sempre andati a segno, come fanno sapere dalla Compagnia di Viadana “ La campagna di prevenzione messa in atto negli ultimi mesi comincia a dare i propri frutti; settimana scorsa due truffe sono state scoperte dalle vittime nel territorio della Compagnia di Gonzaga e oggi altre due truffe sono state evitate nel nostro territorio. Finalmente quella che prima era l’eccezione adesso sta diventando la normalità, grazie proprio agli anziani che riescono a prestare molta più attenzione a chi suona il campanello o a chi telefona, e riesce cosi più facilmente a non cadere in inganno. Sicuramente la massiccia campagna di prevenzione messa in atto durante il lockdown ha centrato il bersaglio: sono state innumerevoli infatti le iniziative messe in atto dalle singole Stazioni Carabinieri per raggiungere, nonostante l’impossibilità di organizzare incontri, quanti più cittadini possibili utilizzando social, applicazioni di messaggistica e quant’ altro mezzo di comunicazione telematica. Video e dirette in onda che hanno effettivamente raggiungo migliaia di persone, anche nei comuni più piccoli, e che sono servite a tenere il livello d’allerta, soprattutto delle persone più anziane, sempre elevato”.