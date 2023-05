Da Pegognaga sostegno alla Romagna

PEGOGNAGA «Vogliamo riportare in Romagna una ventata di normalità», ha detto con determinazione ed entusiasmo Enrico Paluan, titolare assieme alla madre Teresa Morbio Paluan dell’omonima industria metalmeccanica, partendo ieri mattina con trenta amici, a capo di una carovana di undici veicoli tra autotreni, furgoni, caravan e semplici automobili, carichi di ogni ben di Dio alla volta di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. Un aiuto per la popolazione di uno dei paesi più duramente colpiti dall’alluvione che ha devastato la Romagna arriva così da un gruppo di amici che fanno parte del sodalizio “Grill For Drinks”, accomunati dalla passione per le grigliate e da una altrettanto lodevole voglia di creare aggregazione, amicizia e solidarietà.

Il drammatico disastro idrogeologico che ha colpito duramente l’Emilia-Romagna non ha lasciato insensibili i ragazzi di Grill for drinks, che hanno subito coinvolto nel progetto di portare almeno un paio di giorni la “ventata di normalità” in zona disastrata, cointeressando cinquanta aziende artigiane, industriali, commerciali, agricole, casearie, di macellazione, di trasporto, mantovane, modenesi, reggiane, parmensi, che hanno altrettanto generosamente risposto. I giovani di Grill for drinks si sono visti disporre di 40 quintali di carne e svariati altri generi alimentari per dare rifornimento, sostegno e un po’ di sollievo a una popolazione che si è vista privare di tutto.

Così ieri, illuminando con un proprio generatore la piazza principale di Castel Bolognese, dove hanno altresì disposto sedie e tavoli portati da Pegognaga per 600 persone, hanno distribuito altrettante pizze. Oggi, domenica, a pranzo serviranno carne ai ferri acqua birra e lambrusco. Entusiasta l’accoglienza per i ragazzi pegognaghesi da parte della popolazione di Castel Bolognese e commosso il sindaco Luca Della Godenza, che ha salutato i giovani di Grill for drinks con toccanti parole di riconoscenza.