Gonzaga capitale delle auto e delle moto storiche

GONZAGA Dopo il prologo per gli operatori di settore e per gli abbonati (oltre mille) di venerdì, ieri Camer, la mostra delle auto e moto storiche giunta alla 42° edizione, è stata inaugurata – per la seconda volta – a Gonzaga. Presenti, accanto al presidente dell’Ente Fiera Giovanni Sala e al presidente di Camer Maiko Rosati, il sindaco Elisabetta Galeotti, il presidente della Provincia Carlo Bottani, l’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Beduschi, il presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano Alberto Borsari e il presidente dell’Automotoclub Storico Italiano Alberto Scuro. Presenti alla manifestazione, che si chiude oggi, oltre mille espositori da tutta Europa.

Intanto è già confermata l’edizione 2024. La Fiera di Gonzaga si è aggiudicata anche la prossima edizione di questo storico evento che, precedentemente, si è svolto per quarant’anni a Reggio Emilia. L’edizione numero 43 si terrà il 5, 6 e 7 aprile 2024.