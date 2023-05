Sabbioneta – Via gli alberi pericolosi: saranno ripiantumati

SABBIONETA L’amministrazione Pasquali si appresta a iniziare un’importante operazione di riqualificazione dei viali alberati del territorio. L’iniziativa prende il via da un’approfondita analisi arboricolturale commissionata dal Comune ad un perito agronomo, eseguita su 120 alberature.

L’evidenza di un importante numero di alberi dalla salute compromessa e irrecuperabile, ha spinto gli amministratori a valutare un importante e graduale intervento di messa in sicurezza e successiva riqualificazione delle vie Pesenti, 4 Novembre e Giulia Gonzaga. Questi viali corrispondono ai cosiddetti “Viali delle Rimembranze”, edificati al termine della Prima Guerra Mondiale in molti Comuni italiani per fare memoria dei caduti della Grande Guerra. «A oltre cento anni dalla piantumazione – spiega il sindaco Marco Pasquali – e nonostante una manutenzione costante nel corso dei decenni, molte di queste alberature di pioppi e tigli risulta oggi in uno stato di salute tale da non poter più garantire la pubblica sicurezza. Il lavoro che eseguirà l’Ufficio Tecnico sarà svolto in più fasi. Si partirà dalla rimozione delle piante non sane, quindi si procederà a un percorso di ripiantumazione condiviso con la Soprintendenza di Mantova, in quanto i viali alberati di via Pesenti e di via Giulia Gonzaga rientrano nella zona del centro storico vincolata e sotto tutela del Ministero della Cultura. I lavori di rimozione inizieranno nelle prossime settimane e saranno operati da professionisti».

Solo con l’avvio della stagione silvana 2023-2024, che coincide con il periodo invernale, si procederà poi con la ripiantumazione dei “Viali delle Rimembranze”. «Non è mai bello dover rimuovere una pianta – aggiunge Pasquali – ma quando le alberature non possono più garantire la sicurezza delle persone diventa inevitabile. È stato così sulla Provinciale 63 nel tratto di via de Gasperi e sarà così nelle vie e nelle zone interessate da questa operazione. A differenza della Sp63, di competenza provinciale, in questo caso saranno prontamente ripiantumati tutti i “Viali delle Rimembranze” comunali, rispettando le regole ambientali, dell’agronomia e della Soprintendenza. Nell’inverno 2023 ripiantumeremo i viali. Non possiamo permetterci nuovi crolli, che fortunatamente finora non hanno prodotto danni a persone». I lavori prenderanno il via nelle prossime settimane. Sarà poi organizzato un momento pubblico di presentazione del progetto di riqualificazione.