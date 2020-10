Omissione di soccorso dopo un incidente: denunciato

MANTOVA I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato un tunisino, classe 92, residente nel quartiere di Lunetta per fuga a seguito di sinistro stradale e omissione di soccorso.

Il giovane, a bordo dell’auto dei genitori, nell’attraversare l’incrocio tra via Calabria e via San Geminino, dopo aver un veicolo in transito, anziché fermarsi per prestare soccorso, si allontanava velocemente dal luogo dell’incidente. Sull’altro mezzo, oltre al conducente, vi erano tre persone, tra cui un bimbo di cinque anni, che fortunatamente se la sono cavata con qualche graffio e molto spavento. Le immediate indagini svolte dai Carabinieri hanno poi consentito di dare un nome ed un volto al pirata della strada che, alla vista dei militari, ha subito ammesso le sue responsabilità.

Dovrà spiegare ai magistrati della Procura della Repubblica di Mantova del perché non si è immediatamente fermato.