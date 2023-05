Dal 20 al 27 maggio torna a Rodigo la Sagra di San Bernardino. Tanti gli eventi in programma

RODGIO – Sarà un’edizione ricca di appuntamenti quella che sta predisponendo il mondo del volontariato rodighese per rendere omaggio al proprio santo patrono. L’antica Sagra di San Bernardino infatti aprirà i battenti sabato 20 maggio proprio nel giorno della ricorrenza del patrono per concludersi il 27 maggio. Ogni anno infatti la sagra, ed ancor più la ricorrenza di San Bernardino, si trasforma in un’occasione per rivivere momenti che il tempo non ha cancellato nella memoria delle persone. Emozioni, quelle che faranno da sfondo a questa settimana di festa, che arrivando da eventi di natura sportiva, artistica, enogastronomica e di altri generi sapranno coinvolgere le persone di tutte le generazioni.

I riflettori si accenderanno sabato 20 maggio al pomeriggio con la gara ciclistica che assegnerà il Gp San Bernardino Memorial Ivano Toni Coppa Fratelli Gallesi e Gianfranco Marazzi a.m. A proporre questo appuntamento riservato agli under 23 e élite saranno i dirigenti degli Amici del Pedale Rivaltese con i quali collaborano anche il gruppo “Amici di Fossato”, la Pro Loco Rivalta, il Comune di Rodigo e il Comitato provinciale Fci. Allo stadio, invece, si svolgerà dalle 14,30 il Torneo di Calcio allestito da La Cantera e dedicato alla memoria di Roberto Negrin. In piazza Ippolito Nievo sempre sabato pomeriggio dalle 18,30 saranno proposti da un lato i giochi di una volta a cura del Csi e dall’altro un momento musicale con protagonista il Dj Av. Altre due iniziative animeranno piazza Ippolito Nievo e via Matteotti dalle 19 ovvero il raduno di auto e moto d’epoca promosso da Denis Gattazzo e Silvio Morandi e la dimostrazione di arrampica per bambini organizzata dal Gruppo alpinismo Lemuri della Polisportiva New Step di Cerlongo. La serata si concluderà con lo spettacolo pirotecnico, allee 22.30, visibile da Villa balestra.