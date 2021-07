Automobilismo – Week-end di fuoco per la Solferino Pecso

SOLFERINO Week end super impegnativo per la Solferino Rally Pecso. Tre i campi di gara che vedranno impegnati i portacolori del sodalizio virgiliano. Iniziamo dalla confinante provincia sul circuito di Veronella: alla gara di autocross in notturna partecipaeranno Luigi Faccincani (Fiat Punto Proto), Danilo Arnaldini (Tubolare Proto Suzuki) e Mirco Arnaldini (Tubolare Proto Kawasaki). Sull’appennino parmense parteciperanno al Rally di Salsomaggiore gli equipaggi Pelizzari-Cavazzini (Alfa Romeo GTV6 Gr.2), Zorzi-Franzoni (Peugeot 208 R2) e Marai-Faustini (Fiat Panda Rs), mentre fra i navigatori Massimo Boni leggerà le note a Zilioli (Lancia Fulvia Hf) e Bianchi navigherà Gozzoli (208R2).

Per ultimo, ma non per importanza, nella splendida Gubbio dell’Umbria medievale Alessandro Bondanza correrà la cronoscalata valevole per il campionato italiano velocità della montagna, cercando di mantenere il primato nella classifica provvisoria di campionato a bordo della propria Citroen Saxo Vts.