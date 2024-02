La filosofia torna a Casa Andreasi

MANTOVA Tornano i corsi di filosofia in città, presso Casa Andreasi, dal 5 marzo. Si inizierà con i presocratici, ossia primi pensatori greci, vissuti tra il VI e il V secolo a.C., precedenti al periodo di Socrate e Platone. La filosofia presocratica si sviluppò nelle colonie greche a partire dal VI secolo a.C. con l’indagine del principio (archè) delle cose, del fondamento ultimo e della natura essenziale del mondo.

La consolidata tradizione di offrire a Casa Andreasi corsi e lezioni di filosofia, intende dunque ripercorrere, a partire da quest’anno, il cammino dell’intera ‘avventura’ del pensiero occidentale. In questo primo ciclo di lezioni l’attenzione verterà soprattutto sugli albori della riflessione filosofica occidentale: la nascita della filosofia nell’antica Grecia e le prime scuole di pensiero presocratiche.

Questo il programma: martedì 05/03/2024 – La nascita della filosofia in Grecia. “Tutte le altre scienze saranno più necessarie di questa, ma nessuna sarà superiore” (Aristotele, Metafisica, A 2, 983a 10).

martedì 19/03/2024 – La Scuola Naturalista Ionica di Mileto. “La maggior parte di coloro che primi filosofarono pensarono che princìpi di tutte le cose fossero solo quelli materiali. […]. E, per questa ragione, essi credettero che nulla si generi e che nulla si distrugga”. (Aristotele, Metafisica, A 3, 983b 7.12).

martedì 26/03/2024 – La Scuola Pitagorica. “E i sapienti dicono […] che cielo, terra, dèi e uomini sono tenuti insieme dalla comunanza, dall’amicizia, dalla temperanza e dalla giustizia; ed è proprio per una tale ragione, […], che essi chiamano questo intero universo ‘cosmo’ o ordine”. (Platone, Gorgia, 507e-508a).

martedì 02/04/2024 – Eraclito di Efeso. “Congiungimenti sono intero non intero, concorde discorde, armonico disarmonico, e da tutte le cose l’uno e dall’uno tutte le cose”. (Eraclito di Efeso: DK B 10, B 51 e B 60).

Le lezioni sono tenute a Casa Andreasi in via Frattini 9 a Mantova dalle 21 alle ore 22.30 dal professor Michele Sciotti, docente dello Studio Filosofico Domenicano (affiliato alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Roma) e della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna.

La quota di partecipazione è di 35 euro per gli associati, euro 40 per i non associati. Gratuito per gli studenti. Gli interessati potranno richiedere l’attestato di partecipazione. Info: Associazione monumenti domenicani Mantova, telefono 0376 322297 o 345 1539547 368 3953587; mail casandreasi@virgilio.it; siti www.casandreasi.it www.associazionemonumentidomenicani.com.