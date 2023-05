Calcio Serie C – Mantova, tutto in 90 minuti: batti l’Albinoleffe e sei salvo. Al “Martelli” la spinta di oltre 4000 tifosi

Mantova Siamo arrivati all’ultimo atto. Il Mantova si gioca il tutto per tutto, al Martelli, nella sfida di ritorno dei play out contro l’Albinoleffe. In palio la salvezza. Chi l’avrebbe mai detto che il Mantova quest’anno avrebbe dovuto soffrire così tanto… Le premesse, anzi le promesse, erano ben altre. Ma qualcosa evidentemente non ha funzionato e ora la squadra biancorossa si trova costretta a inseguire un obiettivo di vitale importanza per proseguire il nuovo corso societario targato Piccoli. Serve solo una vittoria, anche con un gol di scarto, per ribaltare l’1-0 degli orobici all’andata. Basta un gol, quello che Guccione e compagni non sono riusciti a segnare una settimana fa. Ci scuseranno gli amanti della tattica, ma oggi i numeri e gli schemi contano meno di zero. Certo, servirà mantenere un buon equilibrio, ma ciò che più conta è il cuore. Quello dei giocatori e dei tifosi presenti, che anche oggi saranno tantissimi. Ieri sera erano 3.800 i biglietti venduti. E tanti altri si aggiungeranno oggi (biglietti disponibili su vivaticket, alla biglietteria dello stadio da questa mattina e al Gimme Five).

Squadra, società e tifosi: tutti uniti per salvare il Mantova. Un passo falso sarebbe davvero una mazzata inaccettabile per la piazza. In settimana la presenza dei tifosi a Mantovanello è servita per dare la giusta carica alla squadra, ma anche per responsabilizzare tutto l’ambiente a pochi giorni dal match odierno, che vale una stagione e probabilmente anche il futuro. Lo hanno fatto i tifosi, ma il carico l’hanno messo anche mister e dirigenti. E oggi il campo dirà se il messaggio è stato recepito.

Mister Mandorlini avrà a disposizione l’intero organico, compreso Monachello, che scalpita per tornare a in campo. Chissà che ci possa essere il modo d’inserirlo già oggi. Non dovrebbero esserci grosse rivoluzioni rispetto alla squadra scesa in campo a Zanica sabato scorso. Di diverso, Mandorlini, vuol vedere l’atteggiamento con cui la squadra affronterà la squadra orobica. A differenza del match d’andata, il Mantova dovrà rimanere in partita per tutti i 90 minuti. Il copione dovrebbe prevedere un Mantova improntato all’attacco fin dalle prime battute di gioco e l’Albinoleffe arroccato nella propria metà campo a difesa del vantaggio maturato sette giorni fa, pronto a colpire in contropiede. Non sarà facile bucare la difesa bluceleste.

I tifosi biancorossi si augurano che gli attaccanti, diversamente dal match dell’andata, siano particolarmente ispirati e possano tornare ad essere decisivi. Loro, come tutti gli altri, perché oggi conta solo vincere. E (almeno) un gol bisogna farlo per forza.