Dal Gal c’è il bando in aiuto alla transazione green delle imprese

ACQUANEGRA – Il Gal Oglio-Po ha aperto l’adesione al bando “Investire in qualità e sostenibilità” per la richiesta di aiuti economici a fondo perduto rivolto ad imprenditori e aziende agricole del territorio per favorire una transizione green e per fornire un sostegno concreto al mondo agricolo.

C’è spazio per il recupero di fabbricati, per l’installazione di nuove serre, per l’acquisto di tecnologie intelligenti che favoriscano l’abbattimento delle emissioni e degli sprechi idrici ed energetici, ma anche per la creazione di nuovi impianti di lavorazione dei prodotti della terra.

Fino alle 16 del 13 maggio prossimo imprenditori e aziende agricole possono presentare il proprio progetto per un finanziamento a fondo perduto che coprirà dal 35% al 45% dell’importo complessivo. I preventivi di costo non dovranno essere inferiori ai 20mila euro.

L’iniziativa va in aiuto agli importanti progetti che il Gal condivide con Regione Lombardia, gli altri Gal lombardi e importanti istituzioni quali il Cnr e l’università Cattolica del Sacro Cuore che pongono al centro proprio la valorizzazione del territorio come avamposto per combattere i cambiamenti climatici. Ad esempio le piante mangia-smog del progetto Vivam o il recente Climactive 2050 di cui il Gal Oglio-Po è anche capofila.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione al bando di finanziamento inviare una mail agli indirizzi: info@galogliopo.it e galogliopo@pec.it.