Carambola al motocross, Grave centauro di 22 anni di Medole

MEDOLE – Una carambola tra almeno due moto durante una gara di motocross e un 22enne che, a causa dell’incidente, finisce all’ospedale di Cremona in elisoccorso con un serio trauma cranico. L’incidente si è verificato ieri verso le 18.30 alla pista Crosspark Enjoy che si trova tra via Crocevia e strada Cà Morino, poco fuori dal centro abitato di Medole.

Piuttosto semplice la dinamica del sinistro. In sostanza in pista in quel momento c’erano una quarantina di moto che stavano affrontando una gara del campionato regionale di motocross: ad un tratto, subito dopo un salto, almeno due o tre moto si sono toccate tra loro. Conseguenza della carambola: un motociclista di 22 anni al suolo – si tratta di C.E., residente ad Erbè, in provincia di Verona.

Non è chiaro se il giovane sportivo sia rimasto ferito per l’impatto con un’altra moto o se per l’impatto con il suolo nel momento della caduta. Sta di fatto che il giovane ha ricevuto un forte colpo al capo (nonostante il casco) ed è rimasto a terra. Subito la gara è stata interrotta (in realtà non è nemmeno più ripresa) e sul posto sono stati fatti arrivare un’ambulanza e l’elisoccorso da Verona oltre ai carabinieri della stazione di Guidizzolo per tutti i rilievi del caso.

Il ragazzo infatti, nonostante fosse vigile e cosciente e non evidenziasse problemi al movimento degli arti, faticava in quel momento a respirare. I sanitari, appena giunti sul posto, hanno preso in carico il giovane e poi, con tutte le cautele del caso, l’hanno caricato sull’ambulanza e portato fino all’elisoccorso che era atterrato poco distante. Il giovane, in condizioni serie, è stato portato quindi all’ospedale di Cremona. Attorno all’ambulanza si è subito creato un gruppo di persone in ansia per le condizioni del 22enne centauro.

Come detto la gara è stata fermata e non è più ripresa dal momento che, considerato l’orario, non ci sarebbe stato più tempo per concludere la competizione che si stava svolgendo in quel momento.