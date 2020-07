Finti venditori tra Bozzolo e S. Martino? No, ma meglio prestare attenzione

BOZZOLO/SAN MARTINO «Stanno girando per il paese degli agenti commerciali di energia elettrica/gas. Il nostro consiglio è di non aprire», così il sindaco di San Martino dall’Argine Alessio Renoldi dopo le segnalazioni arrivate da doversi cittadini sia del suo Comune che della vicina Bozzolo circa le presenza di operatori intenti ad offrire nuovi servizi.

Presenza che però, memori di alcuni malfattori che in passato si aggiravano per il territorio, ha insospettito alcuni residenti che hanno deciso di segnalarli ai carabinieri. Militari che, come confermato da Renoldi, hanno effettuato le opportune verifiche: «sono già stati fermati da carabinieri e vigili, quindi sono “regolari”, ma purtroppo sono molto invadenti, ed è già capitato che si tolgano il cartellino e cerchino con una scusa di entrare in casa».

Una situazione alla luce della quale il primo cittadino invita, comunque, alla prudenza: «Il nostro consiglio è di non aprire mai a questo tipo di persone. mai. Avvisare i propri cari, grazie. Soprattutto se anziani».