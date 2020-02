Ciclismo pro – Affini in gara in Belgio: “Darò il massimo”

MANTOVA Week end agonistico sulle strade del Belgio per Edoardo Affini; il professionista mantovano della Mitchelton-Scott, infatti, sia oggi e sia domani sarà in sella per affrontare due prestigiose quanto impegnative competizioni. Oggi l’atleta di Buscoldo sarà schierato sulla linea di partenza della 75ª Omloop Het Nieuwsblad, una competizione di 200 km con partenza da Gent e arrivo nella cittadina di Ninove. Domani sarà la volta della 72ª Kuurne-Bruxelles-Kuurne, un test che si svolgerà su un percorso di complessivi 201 km. Dopo la positiva esperienza sulle strade andaluse, Affini prova a dire la sua in contesti di altrettanta importanza. «In questa fase iniziale della stagione – spiega il giovane campione virgiliano – il mio obiettivo è da un lato quello di migliorare gara dopo gara la condizione di forma e dall’altro quello di essere a disposizione della squadra».

Quindi ritieni positive le prove fornite in Spagna?

«Sì. Ho lavorato sodo soprattutto per favorire l’azione dei miei compagni di squadra e dei capitani in particolare. Sento di stare abbastanza bene».

Affronti questa due giorni belga con qualche proposito in particolare o ancora una volta punti esclusivamente a migliorare la condizione di forma?

«Parto ovviamente, come avvenuto nelle gare delle scorse settimane, con l’intento di lavorare per i capitani. Sento comunque di stare decisamente meglio. Viste le caratteristiche tecniche dei due tracciati non nascondo che se dovessero crearsi le occasioni non mi tirerò di certo indietro. Puntare ad un risultato di rilievo ci può stare, ma non affrettiamo i tempi».

Dopo questa trasferta belga hai già un programma di massima per le prossime settimane?

«Sì. Salvo cambi di programma dovrei partecipare alla Parigi-Nizza che si disputerà dall’8 al 15 marzo prossimi. Anche su questo palcoscenico confido di non deludere le attese dei tecnici e dei miei sostenitori».

In attesa che si torni a gareggiare anche sulle strade italiane l’attenzione degli sportivi mantovani sarà rivolta quindi nei confronti di Edoardo Affini, un giovane che già lo scorso anno, alla sua prima stagione tra i professionisti, si è confermato degno di palcoscenici di rilievo internazionale.

Paolo Biondo