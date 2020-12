Incivili in azione: rifiuti abbandonati in località Garolda

RONCOFERRARO – l lockdown non ferma gli incivili che, incuranti di ogni norma di legge ma anche di quelle del semplice senso civico, si divertono a insudiciare senza alcun ritegno le nostre campagne. Ancora una segnalazione da parte di una cittadina di mobilio abbandonato all’aria aperta dai soliti incivili sul territorio di Roncoferraro. Il materiale è stato rinvenuto in via Solferino, tra Garolda e Casale, nei pressi del ponte sull’Ostigliese. Poco più avanti sono stati rinvenuti anche un ventilatore e un paio di ombrelli rotti. Tutto lasciato in mezzo al terreno. La questione non è passata inosservata e ha mandato su tutte le furie le istituzioni e la popolazione, o almeno chi – smaltisce correttamente i rifiuti. Ricordiamo sempre che basta una chiamata in Comune per prenotare il ritiro degli ingombranti, evitando di compiere atti che, oltre che mostrare scarso senso civico, comportano pesanti sanzioni per i responsabili del getto indiscriminto di rifiuti. (mv)