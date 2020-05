MANTOVA – Sono quattro in più i positivi in provincia di Mantova per un totale di 3162. Ce ne sono due in più a Castiglione delle Stiviere, uno a Roverbella e uno a Marmirolo. La novità sta nel fatto che dall’iniziio della pandemia è la prima volta che i dati dei contagiati emanati dalla Prefettura corrispondono con quelli di Regione Lombardia.