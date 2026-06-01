Calcio Allievi U17 – La Castellana cala un poker e vince la Coppa Mantova

MEDOLE È la Castellana ad aggiudicarsi la Coppa Mantova nella categoria Under 17. Nella finale disputata ieri mattina a Medole, i giovani goffredesi hanno superato il Borgo Virgilio con il punteggio di 4-2, al termine di una gara indirizzata già nella prima frazione di gioco. La formazione castellana ha infatti costruito il proprio successo con quattro reti realizzate nei primi 40 minuti. Ad aprire le marcature è stato Caia al 10’, seguito dal raddoppio firmato da N. Tarana al 16’. Al 24’ è arrivato il tris di Politano, mentre al 37’ Bun ha calato il poker che ha praticamente chiuso i conti prima dell’intervallo. Il Borgo Virgilio ha cercato di reagire e ha trovato due volte la via del gol con Boukerout, autore di una doppietta che ha reso meno pesante il passivo. Però la Castellana ha potuto festeggiare la conquista del trofeo grazie a una prestazione solida e a un primo tempo giocato con grande efficacia.