Punto a Capo, il tour arriva a Casalmaggiore

Casalmaggiore (Cr) Il tour 2026 dei Punto a Capo, tribute band de I Nomadi, esce dai confini provinciali per divertire e far rivivere le atmosfere tipiche dei successi del noto gruppo reggiano.

Domani a partire alle 21 la band mantovana composta da Matteo Moretti, voce, Giuliano Paroli, chitarra, Claudio Mori, batteria, Simone Mori, basso, Stefano Rasori, tastiere e fisa e il new entry ovvero Paolo Fornacciari, che sostituisce alla chitarra solista Raffaele Doto.

L’iniziativa è promossa dalla Polisportiva “Amici del Po”.

Con questo concerto la band mantovana ripercorrerà le tappe fondamentali del periodo caratterizzato dalla straordinaria e coinvolgente voce di Augusto Daolio per passare poi a quello in cui il front man de I Nomadi è stato Danilo Sacco sino ad arrivare ai giorni nostri.

Il gruppo guidato ancora oggi da Beppe Carletti, fondatore insieme ad Augusto Daolio del sodalizio, ha da poco festeggiato i 60anni di attività artistica; un traguardo che li premia per la coerenza e la costanza nel proporre brani che hanno il sapore della poesia e al tempo stesso dell’impegno sociale.

I Punto a Capo dal canto loro anche a Casalmaggiore (Cr) sapranno interpretare al meglio le sonorità e le atmosfere che hanno testimoniato da sempre il pensiero musicale de I Nomadi e che ancora oggi toccano le corde emozionali delle nuove generazioni e non solo di coloro che li seguono sin dall’inizio del loro cammino.