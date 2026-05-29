“Les Misérables” in scena a Ostiglia

Ostiglia Arriva alla conclusione il percorso “Musical Project” della Fondazione Scuola di musica Oltrepò Mantovano con lo spettacolo “Les Misérables”. I partecipanti al corso, giovani e adulti, che hanno lavorato da ottobre a maggio insieme agli insegnanti Mattia Bignardi e Teresa Turola (recitazione e coreografie), Claudia Galanti e Maurizio Serafini (canto), hanno costruito uno spettacolo che porterà in scena una storia intensa e senza tempo, raccontata in uno dei musical più famosi e longevi al mondo. Unendo canto, recitazione e danza, sabato 30 maggio andrà infatti in scena a Ostiglia “Les Misérables”, uno spettacolo originale che rielabora le atmosfere della pluripremiata trasposizione cinematografica di Tom Hooper e della versione inglese del musical composto nel 1980 da Claude-Michel Schonberg (musiche) e Alain Boublil (testi), basato sul celebre romanzo di Victor Hugo. Les Misérables racconta la storia di Jean Valjean, un uomo segnato da un passato di prigionia che cerca redenzione e speranza in un mondo duro e spietato. Accanto a lui si muove un popolo di anime coraggiose, donne, uomini, giovani rivoluzionari pronti a lottare per un ideale: nei disordini delle rivolte di Parigi del 1832 i destini dei personaggi cambiano per sempre. Attraverso canzoni travolgenti ed emozioni profonde, il musical celebra la forza della giustizia, dell’amore, del sacri ficio, del perdono e della dignità umana, ricordando agli spettatori che anche nei momenti più bui può nascere la luce della speranza. In scena: Marzia Bertolasi, Elena Bianchi, Claudio Burchiellaro, Silvia Caleffi, Camilla Facchini, Alessia Gallo, Andrea Pirani, Ester Ruggeri Bianchi, Silvia Scarduelli, Maurizio Vaccari, Cinzia Zerbinati, con la partecipazione di Tersicore Aerial Dance Theatre. Lo spettacolo si svolgerà sabato domani alle ore 21.00 presso il Teatro Nuovo Mario Monicelli di Ostiglia. I biglietti sono acquistabili in prevendita su Liveticket o prima dello spettacolo: 10 euro (intero), 8 euro (over 65), 6 euro (allievi Oltrepo’ e under 10), gratuito (fino a 3 anni).