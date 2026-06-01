Tennis tavolo Serie A1 maschile – Alfa Food, la gioia di Frigeri e Semenza per lo scudetto

BAGNOLO SAN VITO «Abbiamo fatto la storia del nostro paese!». È un Paolo Frigeri raggiante e quasi incredulo, quello che commenta la conquista dello scudetto dell’Alfa Food. Il dirigente bagnolese rende merito ai protagonisti della formidabile cavalcata: «Sono strafelice per la squadra, che si è dimostrata veramente eccezionale. Questa finale non è stata facile, abbiamo attraversato momenti di difficoltà, ma i ragazzi non si sono abbattuti. Hanno lottato come leoni e sono riusciti a ribaltare il punteggio. È la vittoria di un gruppo straordinario, proprio nel nostro 20esimo di attività. Dico di più: è stato un grande spot per il tennis tavolo. E poi, che dire del pubblico? Siamo riusciti, sia venerdì che stasera (ieri per chi legge, ndr) a riempire la palestra ed è stata un’altra immensa soddisfazione».

Frigeri è un fiume di parole: «Siamo giunti al 20esimo anno di attività. Vincere lo scudetto era un sogno e quel sogno si è avverato. Nel presentare la partita avevamo scelto lo slogan “Ora o mai più”. È uscito “Ora” e siamo qui a festeggiare». Infine, tre dediche: «Al nostro main sponsor, che da 10 anni ci sostiene: ci ha “presi” in B1, siamo arrivati assieme in A1 ed ora allo scudetto. Agli sportivi, che hanno reso possibile tutto ciò. E a Bobocica, un campione vero e professionista esemplare. Un grazie infinito a tutti loro».

Al settimo cielo anche Cristina Semenza: «Questa “bella” è stata una battaglia – sono le prime parole del dt – . Siamo andati sotto 2-1, poi ha girato a nostro vantaggio e abbiamo ribaltato il punteggio. Vincere lo scudetto a Bagnolo, davanti ai nostri tifosi, è bellissimo. I ragazzi meritano un grosso applauso. Menzione speciale a Bobocica, esempio di grande professionalità. Ringrazio lo sponsor: senza di lui non avremmo ottenuto questo successo, che ci ripaga di tanti sacrifici. Ringrazio anche il nostro presidente, tutti i dirigenti e i nostri tifosi. Provo davvero una gioia immensa».