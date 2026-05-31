Tennis tavolo Serie A1 maschile – ALFA FOOD NELLA STORIA! Batte Messina alla “bella” e vince il suo primo scudetto

BAGNOLO SAN VITO Un’Alfa Food da favola conquista il primo scudetto della sua storia. Dopo una vittoria a testa, nello spareggio della finale play off, ha battuto per 3-2 in casa il Top Spin Messina. Ben 4 ore di gioco sono servite per piegare la corazzata siciliana, ma alla fine il pubblico bagnolese ha potuto esultare e festeggiare il titolo tricolore, che arriva dopo una stagione da favola e come ciliegina sulla torta dei 20 anni di attività. E dopo aver celebrato sabato il titolo della Brunetti nel femminile, Mantova fa il bis con i ragazzi.

ALFA FOOD BAGNOLESE-TOP SPIN MESSINA 3-2

Mihai Bobocica-Danilo Faso 1-3 (11-5, 11-13, 8-11, 9-11); Hampus Soderlund-Tomislav Kojic 3-2 (8-11, 11-7, 8-11, 11-9, 11-7); Jordy Piccolin-Niagol Stoyanov 0-3 (3-11, 12-14, 9-11); Soderlund-Faso 3-0 (11-8, 11-8, 11-7); Mihai Bobocica-Humberto Manhani Junior 3-0 (11-8, 13-11, 15-13)

ALFA FOOD BAGNOLESE Mihai Bobocica, Hampus Soderlund, Jordy Piccolin, Tommaso Giovannetti.

All.: Cristina Semenza.

TOP SPIN MESSINA Danilo Faso, Tomislav Kojic, Niagol Stoyanov, Humberto Manhani Junior, Antonino Amato. All.: Marco Faso.

ARBITRI Biagio Domenico Ferrara e Davide Culatti Zilli.