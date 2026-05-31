Tragedia a Medole: malore improvviso stronca Lorenzo a soli 19 anni

MEDOLE – La comunità di Medole è sprofondata nel dolore per l’improvvisa e tragica scomparsa di Lorenzo Vergna, un ragazzo di soli 19 anni deceduto nella tarda serata di sabato a causa di un arresto cardiaco improvviso. Il dramma si è consumato all’interno delle mura domestiche, dove il giovane si trovava insieme alla madre quando ha accusato il fatale malore.

Nonostante l’allarme sia scattato tempestivamente e la centrale operativa abbia inviato sul posto i soccorritori del 118 insieme all’elisoccorso per un trasporto d’urgenza in ospedale, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo vano. Il personale medico ha tentato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma il cuore del diciannovenne aveva già smesso di battere, costringendo i sanitari a constatarne il decesso sul posto. Al momento rimangono ancora aperti molti interrogativi sulle cause esatte che hanno stroncato una vita così giovane.

In segno di lutto, rispetto e vicinanza alla famiglia, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Vivaldini ha preso l’immediata decisione di annullare tutti gli eventi in programma per la Festa della Repubblica. Tra i momenti previsti figurava anche la tradizionale consegna della Costituzione ai neo-diciottenni del paese, una cerimonia a cui lo stesso Lorenzo aveva preso parte l’anno precedente.

Il primo cittadino ha espresso il profondo cordoglio di tutta la cittadinanza, sottolineando come l’intero paese, comprese le associazioni locali di volontariato che hanno scelto spontaneamente di disdire la loro presenza, si stringa in questo momento attorno ai familiari del ragazzo, sconvolti da una perdita incolmabile.