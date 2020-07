Gioca a poker con una carta di credito clonata: 30enne denunciato

BOZZOLO Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Bozzolo hanno denunciato un ragazzo, C.L.C. classe 1990, nato ad Vezzano (AQ) e residente a Nettuno (RM), per frode informatica.

Il giovane infatti, nei giorni scorsi, dopo aver ottenuto fraudolentemente i codici segreti della carta di credito di una signora di Bozzolo, si era eseguito numerose ricariche sul suo account privato di “PokerStars”, una piattaforma di gioco virtuale di carte.

Complessivamente la cifra sottratta alla vittima è stata di quasi due mila euro, suddivise in numerose ricariche da 100 euro.

Dopo la denuncia da parte della vittima, i militari della Stazione di Bozzolo hanno quindi dato via all’attività di indagine, che ha portato rapidamente all’individuazione del soggetto; il truffatore è stata cosi deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per frode informatica, accesso abusivo a sistemi informatici e detenzione di codici di accesso a sistemi informatici.