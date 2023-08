Calcio Promozione – Perinon: “Union Marmirolo pronto alla sfida”

Marmirolo Manca sempre meno all’esordio ufficiale dell’Union Team Marmirolo. I ragazzi di mister Filippo Perinon faranno il loro debutto domenica 3 settembre contro il Suzzara, in Coppa Italia. Nel frattempo, dopo diverse amichevoli, il tecnico neroverde è ottimista: «Il bilancio è più che positivo. Mercoledì prossimo avremo l’ultima amichevole alle 19.30 a Castelnuovo. Stiamo lavorando bene ed i nuovi si stanno inserendo piano piano nei meccanismi. Siamo fiduciosi per l’esordio ufficiale, avremo il gruppo al completo». «A Suzzara una trasferta da sfruttare al meglio per prepararsi in vista dell’inizio del campionato – prosegue Perinon – . Oltre a questo, dovrò capire se i giovani sono pronti per giocare a certi livelli agonistici. Siamo consapevoli che le zebre vorranno vincere per passare il turno, ma noi siamo pronti per dire la nostra. Voglio un atteggiamento aggressivo, poi dirà il campo se saremo in grado di farcela». La prima gara al “Pilade Canuti” coinciderà con l’inizio del campionato il 10 settembre: «Avremo subito un bel battesimo con il Vobarno. Sono appena retrocessi dall’Eccellenza, e durante l’estate hanno allestito una squadra per risalire subito. Daremo battaglia, senza dare per scontato il valore dell’avversario. Due gare di diverso tenore, ma dovremo affrontarle con la stessa fame». Sembrerebbe che il mercato in entrata non sia ancora terminato: «Non so se faremo altri movimenti in entrata, potrebbe farci comodo un trequartista, ma se non dovessimo acquistarlo, ci adatteremo con chi è già presente in rosa». «Puntiamo ad occupare la parte sinistra della classifica – conclude Perinon, delineando gli obiettivi -. Vogliamo disputare un campionato tranquillo, poi vedremo partita dopo partita. Spero di fare bene a Marmirolo anche come allenatore, dopo averci giocato per tre stagioni da calciatore. Conoscere già diversi dirigenti mi ha facilitato le cose, per inquadrare al meglio l’ambiente anche dopo diversi anni che non lo frequentavo».