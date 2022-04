Infortuni sul lavoro, un 2022 drammatico per Mantova

MANTOVA Mantova al quinto posto nella classifica nazionale per casi di decessi sul lavoro ordinati per indice di incidenza sugli occupati, ovvero il numero di infortuni totali ogni milione di occupati. Decimo posto, invece, per i casi totali di decessi sul lavoro nella prima parte dell’anno, ovvero fino a fine marzo. I numeri sono quelli che emergono all’ultima indagine e zonizzazione del rischio di morte per i lavoratori del nostro Paese fatta dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre. Con i suoi quattro casi, Mantova resta dietro Campobasso, Frosinone, Alessandria e Ravenna tutte con gli stessi casi di mortalità tranne il capoluogo molisano che di morti ne conta due, ma su un campione decisamente minore di lavoratori. Come spesso accade, valori assoluti e incidenze portano graduatorie differenti. Così a guidare la classifica del maggior numero di vittime in occasione di lavoro è la Lombardia (27), la regione con la maggior popolazione lavorativa in Italia. Seguono: Toscana (16), Veneto (13), Emilia Romagna e Lazio (11), Puglia e Piemonte (9), Sicilia e Campania (8), Marche e Trentino Alto Adige (5), Piemonte, Calabria e Abruzzo (3), Umbria e Molise (2), Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Liguria (1). A finire in zona rossa al termine del primo trimestre del 2022, con un’incidenza maggiore del 25% rispetto alla media nazionale (Im=Indice incidenza medio, pari a 6 morti ogni milione di lavoratori) sono: Molise, Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Toscana e Marche. In Zona Arancione: Puglia, Veneto, Abruzzo e Lombardia. In Zona Gialla: Sicilia, Calabria, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna, Piemonte, Campania e Lazio. In Zona Bianca: Friuli Venezia Giulia, Liguria e Basilicata. L’incidenza degli infortuni mortali indica il numero di lavoratori deceduti durante l’attività lavorativa in una data area ogni milione di occupati presenti nella stessa. La zonizzazione dipinge il rischio infortunistico nelle regioni italiane: Bianco: regioni con un’incidenza infortunistica inferiore al 75% dell’incidenza media nazionale; Giallo: regioni con un’incidenza infortunistica compresa tra il 75% dell’incidenza media nazionale ed il valore medio nazionale; Arancione: regioni con un’incidenza infortunistica compresa tra il valore medio nazionale ed il 125% dell’incidenza media nazionale; Rosso: regioni con un’incidenza infortunistica superiore al 125% dell’incidenza media nazionale.