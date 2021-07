Calcio Serie C – Mantova, Bertini si presenta: “Impaziente di cominciare”

MANTOVA Accostato da un paio di mesi al Mantova, l’attaccante Lorenzo Bertini si è finalmente accasato al Mantova. Nato a Faenza il 17 agosto 2001, ha cominciato nel settore giovanile del Cesena, per poi passare all’Atalanta e al Verona. In gialloblù ha vinto lo scorso campionato di Primavera 2, mettendo a segno 10 gol in 27 partite. Giunge al Mantova in prestito dall’Hellas.

«Sono felice di essere in questa città e di indossare questa maglia – ha detto ieri in sede di presentazione – . Non vedo l’ora di cominciare, voglio dare il mio contributo impegnandomi al massimo». Lorenzo è consapevole dell’occasione che gli è capitata: «Certo – afferma – . Sarà il mio vero debutto in una prima squadra, anche se ho già avuto modo di esordire nel Verona (in Coppa Italia contro il Cagliari, ndr). È sicuramente una responsabilità, ma è soprattutto uno stimolo. Ho già parlato col mister, che mi ha fatto una bella impressione, così come la dirigenza». Tecnicamente, Bertini si descrive così: «Sono un attaccante esterno sinistro, anche se ho giocato pure da punta centrale. Mi piace agire in velocità e me la cavo nell’uno contro uno. Nel vivaio dell’Atalanta giocavo con Traorè, dal quale ho cercato di “rubare” qualcosa. Ma il mio idolo resta Messi».