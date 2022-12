Giornata della violenza contro le donne: castello e stazione dei carabinieri illuminati di rosso per tutta la settimana e tanti eventi

VILLIMPENTA – Il Castello Scaligero di Villimpenta e la stazione dei carabinieri di Castel d’Ario illuminate di rosso per tutta la settimana per sensibilizzare i cittadini contro la violenza sulle donne. Diverse le iniziative organizzate su più fronti dall’amministrazione comunale di Villimpenta in collaborazione con il Comitato Manifestazioni, Fidapa e Arma dei carabinieri, partite con “Carezze… non solo l’8 marzo”, performance artistica di lettura a cura del Teatro “Magro” di Mantova trasformatasi in un “viaggio” meditativo sospeso tra poesia, musica, saggistica e letteratura come inno alla figura femminile. Contestualmente il Consiglio si appresta a deliberare l’istituzione di una postazione permanente “occupata” al tavolo della stessa assise. “La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci” è, invece, il messaggio che campeggiava sulla cartellonistica affissa ai lampioni di piazza Roma per porre l’attenzione sulla grave piaga che ancora oggi, purtroppo, dilaga senza tregua. Coinvolte, ovviamente, anche le scuole, con specifici progetti inseriti nel piano per il diritto allo studio 2022-2023. Alle Elementari è stato inaugurato “Il giardino scolastico del rispetto, della gentilezza e della cura” con piantine aromatiche regalate e gestite dai bambini della classe prima. Gli alunni delle Medie, infine, hanno incontrato la bibliotecaria Daniela Nicolaci nell’ambito dell’iniziativa “Parliamo di rispetto e di cultura non violenta”. (m.v.)