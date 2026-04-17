Calcio Prima Categoria – Rapid Olimpia, patron Pasetti conferma in blocco lo staff

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI La Rapid Olimpia guarda al finale di stagione con fiducia e sceglie fin da ora la continuità. Il club ha infatti confermato in blocco lo staff tecnico anche per la prossima annata: Fabio Mussetola resterà alla guida della prima squadra, affiancato dal vice Alessandro Capelli e dal preparatore dei portieri Marco Gozzi. Conferma meritata anche per il direttore sportivo Fabio Fioranzato, a testimonianza del buon lavoro svolto. Una scelta sicuramente fuori dall’ordinario, visto che, a due giornate dal termine del campionato di Prima categoria lombarda, girone G, la formazione gazoldese è pienamente in corsa per un posto nei playoff, ma non li ha ancora agguantati, dovendo dal canto suo affrontare due scontri diretti non da poco, due dirette concorrenti, per blindare la propria presenza agli spareggi. I numeri sono comunque molto positivi: 51 punti in classifica e una posizione che consente di giocarsi tutto negli ultimi 180 minuti. Il calendario propone subito una sfida delicata in trasferta contro l’Union Team Marmirolo, con il Porto alle spalle distante una sola lunghezza. Poi, l’epilogo della stagione regolare tra le mura amiche contro il Suzzara, con le zebre in lotta con la Dinamo per il secondo posto finale. «Sono due gare molto importanti per quanto ci riguarda – sottolinea il patron Franco Pasetti –. All’andata con il Marmirolo finì 3-3, contro una squadra molto tosta: sarà un derby significativo, così come lo sarà la sfida con il Suzzara. Ma noi siamo pronti». Il patron non nasconde la soddisfazione per il percorso compiuto: «Siamo contenti di quanto fatto finora. In due stagioni siamo passati dalla Terza alla Prima categoria e l’obiettivo iniziale era la salvezza. Invece ci troviamo a lottare per i playoff». Nessuna pressione sul gruppo, e la conferma in blocco dello staff, probabilmente, serve anche per giocare le due sfide decisive con maggiore tranquillità: «La squadra deve restare serena e usare la testa in queste ultime partite», conclude Pasetti. Per il rush finale, l’unica assenza sarà quella dello squalificato Jadid, mentre il resto della rosa è pronto a giocarsi fino in fondo le proprie carte in un finale che si preannuncia combattuto.