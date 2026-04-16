La trattativa per un’auto in concessionaria finisce in rissa: tre in ospedale

MANTOVA La trattativa per la vendita di un’auto usata si è ben presto trasformata in una lite e alla fine è sfociata in una rissa al termine della quale tre persone sono finite in ospedale mentre sul posto intervenivano i carabinieri del Radiomobile di Mantova. È successo ieri poco prima delle 17 in una autoconcessionaria di via Guastalla a Gambarara. Per quelli che per ora vengono definiti come futili motivi c’è stata una lite fra i titolari della concessionaria, di nazionalità pakistana, e tre clienti, di nazionalità rumena. Questi stavano trattando l’acquisto di un’auto usata quando qualcosa deve essere andato storto e a un certo punto la questione è stata appianata a suon di botte. Come se non bastasse nella rissa tra rumeni e pakistani si sono infilati anche alcuni indiani a dare man forte a questi ultimi. Alla fine un 29enne pakistano e due 30enni rumeni sono finiti in ospedale dove sono stati medicati e dimessi. I carabinieri sono intervenuti sul posto per ristabilire la calma e identificare i partecipanti alla rissa.