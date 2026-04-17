Ruba un giubbotto dall’auto parcheggiata: 33enne denunciata dai Carabinieri

ASOLA Lo scorso 23 febbraio i Carabinieri della Stazione di Asola erano intervenuti poiché un 70nne del luogo aveva denunciato il patito furto di un giubbotto.
Il denunciante riferiva ai militari dell’Arma che aveva lasciato il suo giubbotto all’interno del veicolo parcheggiato sulla pubblica via, notando poco dopo la sua sparizione. All’interno del giubbino vi era la somma di 300 euro.
I Carabinieri di Asola, grazie anche all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico di una 33nne residente a Cazzago San Martino (BS), la quale è stata deferita all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuta responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’interessato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.