Centro Equilibrium: a San Martino dall’Argine nasce un nuovo modello di salute e movimento

Progetto innovativo che unisce competenze diverse con un obiettivo comune: migliorare

la salute, la funzionalità e la qualità della vita attraverso un approccio strutturato

SAN MARTINO DALL’ARGINE – Si chiama Equilibrium: centro che riconosce nel movimento strutturato il fulcro del tuo percorso per il pieno benessere, integrandolo in un sistema di competenze professionali complementari. Si trova in via Dante Alighieri, 34 presso la Palestra Sport & Fitness e il Ristorante Bistrò 34. Qui nasce lo studio “Chinesiologia 360”, del dott. Ongari Marco Aaron, chinesiologo clinico specializzato nel recupero motorio di lesioni e postoperatorio, nell’esercizio fisico adattato alle patologie, nella preparazione atletica e rieducazione posturale.

Accanto alla figura del chinesiologo, il centro Equilibrium si distingue per la presenza di un team multidisciplinare, in cui ogni professionista mantiene una propria identità specifica, contribuendo in modo equilibrato e sinergico al percorso della persona. Il cuore del progetto risiede proprio nell’equilibrio tra la Chinesiologia, Nutrizione adattata e Massaggio terapeutico, sportivo e per il benessere:

– Chinesiologia (con il dott. Ongari Marco Aaron) intesa come strumento scientifico e personalizzato per guidare il corpo verso il recupero motorio, la prevenzione e la performance. Un approccio che si basa sull’anamnesi clinica, l’analisi del movimento e sulla costruzione di programmi mirati, con il fine di definire un equilibrio funzionale duraturo.

– La nutrizionista (con la dott.ssa Silvia Piazza) affianca il lavoro sul movimento con piani alimentari personalizzati, fondamentali per supportare sia il paziente clinico, la persona che vuole star meglio, che lo sportivo nel recupero e la performance.

– Massoterapista MCB e massaggiatore Olistico (con Chiara Bossolini e Damiano Ferrari) completano l’intervento attraverso tecniche manuali orientate al rilassamento, al benessere muscolare e al miglioramento della mobilità e qualità dei tessuti. Questo modello integrato consente di affrontare le esigenze della persona in modo completo, evitando interventi isolati e favorendo invece una visione globale della salute. Non si tratta semplicemente di sommare servizi, ma di costruire un sistema coerente in cui ogni figura professionale opera in relazione e in equilibrio con le altre.

Il Centro si rivolge a un’ampia fascia di utenti: dal paziente che affronta un percorso di recupero da una lesione o da un post-operatorio, agli sportivi che desiderano migliorare le proprie prestazioni, fino a chi ricerca benessere e prevenzione nel lungo periodo.

Particolare attenzione è rivolta anche alla sfera posturale e alle condizioni specifiche come il periodo pre e post-parto, ambiti in cui un lavoro consapevole, guidato, integrato ed equilibrato tra le varie competenze risulta determinante.

Equilibrium si propone come un nuovo punto di riferimento sul territorio, un luogo in cui il movimento viene guidato con metodo e integrato con competenze diverse, con il fine di definire percorsi efficaci e sostenibili nel tempo.

I PROFESSIONISTI

Dott. MARCO AARON ONGARI

Chinesiologia Clinica

Sportiva e Posturologia«Sono Marco Aaron Ongari, Chinesiologo Clinico. Sono specializzato nell’esercizio fisico adattato per il recupero post-lesione e post-operatorio, nella rieducazione posturale e nella preparazione fisica. Il mio intervento si basa sull’analisi del movimento e sull’anamnesi funzionale. Sviluppo programmi di Attività Fisica Adattata alla patologia (AFA) e di rieducazione motoria adattata alla lesione. L’obiettivo è recuperare la funzionalità e prevenire le recidive. Mi occupo inoltre di rieducazione posturale e di programmi adattati al periodo pre e post-parto, oltre che di di preparazione atletica sportiva grazie al mio “Performance Lab Desmotec”. Personalizzo quindi percorsi orientati al benessere e alla salute, rivolti a pazienti clinici in fase di recupero e persone sedentarie, così come percorsi per soggetti già attivi, fino a sportivi professionisti. Il fine è definire un equilibrio funzionale duraturo».

CHIARA BOSSOLINI

Massoterapia MCB

«Sono Chiara Bossolini, Massoterapista MCB, ausiliario sanitario riconosciuto (Decreto n. 1334/1928), specializzata nel trattamento manuale dei disturbi muscolo-scheletrici e circolatori. L’intervento si basa su tecniche di massoterapia decontratturante e sportiva, integrate nel percorso di riequilibrio posturale, con l’obiettivo di migliorare la mobilità e ridurre la sintomatologia dolorosa. Sono specializzata in linfodrenaggio manuale secondo il metodo originale Vodder, indicato in presenza di linfedema, lipedema e problematiche circolatorie, come gonfiore e pesantezza agli arti. Quando necessario, il trattamento viene completato con bendaggi specifici. Ogni intervento è strutturato e personalizzato, con il fine di definire risultati efficaci e duraturi nel tempo».

Dott.ssa SILVIA PIAZZA

Biologa – Nutrizionista

«Sono Silvia Piazza, Biologa Nutrizionista, e mi occupo di nutrizione clinica ed educazione alimentare con un approccio personalizzato e basato sull’analisi della persona.

Il percorso nutrizionale si fonda su una valutazione approfondita delle abitudini, dello stile di vita e del quadro fisiologico, con l’obiettivo di costruire strategie alimentari sostenibili ed efficaci nel tempo.

Mi occupo in particolare di sindromi gastrointestinali, patologie della tiroide, menopausa ed educazione alimentare in età evolutiva, integrando l’intervento nutrizionale all’interno di un contesto multidisciplinare.

L’obiettivo è supportare il paziente clinico, la persona orientata al benessere e lo sportivo, contribuendo al miglioramento dello stato di salute, della composizione corporea e della performance».

DAMIANO FERRARI

Massaggiatore Olistico

«Sono Damiano Ferrari, massaggiatore olistico qualificato. Mi occupo del benessere della persona attraverso tecniche manuali orientate al rilassamento e alla riduzione delle tensioni psico-fisiche.

L’intervento si basa sull’integrazione di tecniche tradizionali e moderne, con l’obiettivo di favorire il recupero, migliorare la percezione corporea e ristabilire un equilibrio tra la componente fisica e quella mentale.

Ogni trattamento viene adattato alle esigenze individuali, all’interno di un contesto strutturato e professionale, contribuendo al percorso globale della persona.

Il lavoro si inserisce in perfetta sinergia con le altre figure del centro, con il fine di supportare uno stato di benessere duraturo e integrato».

L’INAUGURAZIONE

Per conoscere più da vicino il Centro e i professionisti coinvolti, è possibile partecipare all’inaugurazione di SABATO 18 APRILE dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00 in via Dante Alighieri, 34 a S.Martino dall’Argine. Si possono richiedere informazioni direttamente in sede. Equilibrium: la tua struttura specializzata nella rieducazione del movimento e nella performance, con un approccio integrato basato sull’equilibrio tra esercizio fisico personalizzato e collaborazione multidisciplinare, affiancata da nutrizione e massaggi terapeutici-sportivi. Un’opportunità concreta per iniziare un percorso orientato al tuo equilibrio psicofisico, alla salute e al benessere.