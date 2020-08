Malore mentre fa jogging, muore 57enne

GUIDIZZOLO Nulla sono servite le manovre di rianimazione eseguite dal pesonale del 118, per il 57enne Mauro Spazzini non c’è stato nulla da fare, l’uomo è infatti morto poco dopo all’ospedale S.Pellegrino di Castiglione delle Stiviere. Il fatto è accaduto ieri mattina poco dopo le 7.30 a Guidizzolo, in via Po. Mauro Spazzini, com’era sua abitudine quasi tutte le mattine, stava facendo jogging, quando si è fermato a lato della via, sul marciapiede, per riposare a fare dello stretching. Quando, improvvisamente, si è accasciato a terra perdendo i sensi. Immediato l’intervento di un’ambulanza e di un’auto medica ma purtroppo poco sono servite le manovre di rianimazione, durate per parecchio tempo, fatte dal personale medico. Il 57enne fin da subito presentava un quadro clinico compromesso tanto che è poi deceduto all’ospedale di Castiglione delle Stiviere poco dopo. «Lo abbiamo visto cadere a terra e non si muoveva più – hanno raccontato alcuni testimoni -. Abbiamo quindi allertato subito il 118 che in poco tempo è arrivato».

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Castiglione delle Stiviere. Mauro Spazzini era uno sportivo, come specificato, faceva spesso jogging.