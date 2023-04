Calcio 3a Categoria – Pegognaga lanciato verso la promozione in Seconda. Panizza: “Niente calcoli, abbiamo ancora cinque finali da giocare”

Pegognaga Col pokerissimo rifilato venerdì sera alla Robur, il Pegognaga ha consolidato il vantaggio sulla seconda, l’Atletico, ora dietro di 7 punti. Il presidente Luigi Panizza analizza così il match: «Il primo tempo è stato abbastanza avvincente – afferma -. Loro hanno giocato con velocità e grinta, noi siamo stati più bravi a sfruttare tre occasioni per fare due gol. Devo essere onesto, secondo me loro meritavano di più. Sulla lunga distanza, però, siamo usciti alla grande, grazie anche all’espulsione di un loro giocatore. Noi riusciamo sempre ad avere qualcosa in più nel secondo tempo».

«L’ottimo lavoro del mister sta dando i suoi frutti – continua il massimo dirigente rossoblù – i ragazzi sono in forma e non sentono cali di tensione. Lo scorso anno l’organico era più o meno questo, ma la differenza sta nell’ambiente. Soprattutto per merito del mister, che ha creato un ottimo legame con i ragazzi. Lui non ha paura di dire ciò che pensa in faccia ai giocatori perché è loro amico e compagno. Non abbiamo un livello di squadra altissimo, ma l’unione d’intenti fa la differenza». E il traguardo promozione adesso è vicino. «Calma e tranquillità – frena Panizza – giochiamo tutte le domeniche come fossero finali, questa è la nostra filosofia. Vogliamo arrivare tutti ad un risultato importante. Ci sono tanti ragazzi che hanno vissuto esperienze in varie società e sanno che il bene comune è la squadra e non il singolo. Alcuni sanno che sarà il loro ultimo anno, ma non per questo hanno smesso di lottare per vincere il campionato. Vogliono tutti fare bene per il paese e per la squadra». Domenica c’è la trasferta in casa della Don Bosco. «Non facciamo conti e non ne faremo mai fino a quando la matematica non ci dirà che abbiamo raggiunto l’obiettivo. I ragazzi sono consapevoli che sarà una partita difficile come all’andata. Ci stiamo concentrando su quello che non ci è riuscito bene con la Robur. A livello di formazione, sono tutti a disposizione tranne Pacchioni, per cui aspettiamo l’esito del ricorso, e Ferraresi che ha un piccolo stiramento. E’ invece recuperato Maran dopo il problema muscolare».