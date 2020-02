Guidizzolo, domani 28 febbraio apre al traffico il rondò tra la Sp25 e la tangenziale

GUIDIZZOLO – Sarà aperta al traffico domani venerdì 28 febbraio alle 8.30 la rotatoria di connessione tra provinciale 15 e la nuova tangenziale di Guidizzolo attualmente in fase di realizzazione. I lavori per il rondò, ultimato proprio nelle uLtime ore, hanno reso necessaria l’interruzione per nove mesi della strada che da Guidizzolo porta a Cavriana. Grazie all’impegno dell’impresa Carron e dei tecnici dell’Area Lavori pubblici e trasporti della Provincia, nonostante il furto di 25 mila metri di cavi elettrici in rame messo a segno nelle scorse settimane, rotatoria e strada saranno di nuovo percorribili nei tempi previsti dal cronoprogramma iniziale dei lavori e anche dall’ordinanza che nei mesi scorsi aveva vietato il passaggio lungo la Sp 15. La rotatoria è sottopassata da una galleria artificiale, in struttura prefabbricata, che è già stata completata e collaudata; sono invece in fase di completamento le opere di finitura e i nuovi rilevati stradali delle rampe dello svincolo verso la tangenziale.