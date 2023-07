Guidizzolo, estorsore fermato dai Cc: 20enne indiano in manette

Guidizzolo Qualche giorno fa, operazione congiunta nell’Alto Mantovano tra i carabinieri della stazione di Guidizzolo ed i colleghi della compagnia di Castiglione delle Stiviere. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno arrestato, in flagranza di reato, un ventenne di origini indiane con ipotesi accusatoria di estorsione in concorso. Nella circostanza alla vittima, suo connazionale, venivano richiesti duecentocinquanta euro in contante per la restituzione del suo portafoglio smarrito. Il furfante stabiliva che lo scambio sarebbe dovuto avvenire all’interno del parcheggio di un supermercato sito proprio a Guidizzolo. Il malcapitato, consapevole del tentativo di truffa in atto, che intanto aveva presentato denuncia presso il comando locale dei carabinieri della cittadina morenica, si presentava all’incontro, dove però vi erano anche i militari dell’Arma a controllare le fasi della trattativa. Il presunto autore del reato, giunto sul luogo, consegnava il portafoglio in cambio del denaro pattuito, venendo immediatamente bloccato dagli uomini in divisa pronti ad entrare in azione, ed identificato nel coinquilino connazionale del denunciante.

L’uomo veniva dichiarato in arresto ed identificato presso gli uffici del comando territoriale. L’arrestato è stato successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Mantova ed il Gip del Tribunale virgiliano ha convalidato il fermo in custodia cautelare.

Angelo Maria Cataldo