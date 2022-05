Calcio serie C – Mantova-Corrent, fumata grigia. Il ds Battisti: “C’è da aspettare”

Mantova Non c’è ancora la fumata bianca, e nemmeno quella rossa. Il nome del nuovo allenatore del Mantova si fa attendere, anche se tutto porta nella direzione di Nicola Corrent. Eppure c’è da aspettare. Quella di ieri doveva essere una giornata se non risolutiva, perlomeno rilevante sulla posizione di Corrent. L’incontro col ds biancorosso Alessandro Battisti avrebbe dovuto definire alcuni dettagli non trascurabili sull’accordo. Ma evidentemente non tutto è stato chiarito. «Nessun aggiornamento», fa sapere lo stesso Battisti. Che, alla domanda se l’accordo rischi di saltare o ci sia solo da aspettare qualche giorno, risponde con la seconda opzione.

Anche dall’entourage di Corrent non filtra nulla, segno che qualcosa da sistemare ancora c’è. In cosa consista non è dato sapere. Sicuramente non riguarda eventuali rivali del Mantova. Nel senso che Corrent ha sì ricevuto attestazioni di stima da qualche società (Juve e Trento su tutte), ma la preferenza è andata subito al club di viale Te. Decisivo il solido legame con Maurizio Setti, fortificato da anni di collaborazione prima come viceallenatore della prima squadra del Verona e poi come tecnico della Primavera. Ora Corrent vuole il salto di qualità, e lo stesso Setti è curioso di vederlo all’opera alla guida di una prima squadra, in un campionato professionistico. Quest’anno Battisti ha seguito più volte la Primavera del Verona, apprezzando Corrent e la sua filosofia di gioco. Quando dai piani alti di viale Te è apparso palese che non sarebbe stata gradita una conferma di Maurizio Lauro, il primo nome emerso dalla lista dei papabili è stato quello dell’ex centrocampista del Verona. Ora, se da un lato non si comprendono i motivi di un annuncio così ritardato (era atteso già per la scorsa settimana), non sembrano esserci ragioni per pensare a un naufragio della trattativa. Non resta che attendere.

Nel frattempo, come abbiamo annunciato sulla Voce di ieri, il Mantova ha definito la sede del ritiro estivo. Sarà a Spiazzo, in Val Rendena, dove i biancorossi già prepararono il campionato di Serie D 2018-19, con Morgia in panchina. Definito anche il periodo: dal 18 luglio al 2 agosto. Per tutte le altre informazioni (albergo, campi, programma allenamenti, amichevoli) si attendono comunicazioni ufficiali dalla società. Così com’è da stabilire se il Mantova comincerà la preparazione direttamente in altura o se prima svolgerà qualche allenamento in città.