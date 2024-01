Paraciclismo – Intramontabile Giancarlo Masini: è terzo MC1 nella prima tappa di Coppa del Mondo in Australia

Adelaide Italia grande protagonista della prima prova di Coppa del Mondo di paraciclismo in Australia. La spedizione azzurra ha conquistato altre tre medaglie, un oro e due bronzi, nelle prove in linea. Sul terzo gradino del podio è salito l’intramontabile Giancarlo Masini, medaglia di bronzo nella categoria MC1, alle spalle del tedesco Pierre Senska e dello spagnolo Ricardo Ten Argiles. Un terzo posto che vale come una vittoria per il castiglionese, fermo dallo scorso anno a causa di un infortuno che lo ha costretto a saltare anche il Mondiale di Glasgow. «Rientrare dopo tanto tempo e salire sul podio contro gli avversari più importanti è stata una bella vittoria» ha detto.