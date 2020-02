La Regione propone un’altra settimana di misure restrittive. Per le scuole via libera allo smart learning

MILANO Nel corso della conferenza stampa di oggi a Milano, Regione Lombardia proporrà al Ministero di prolungare di una settimana le misure restrittive adottate giorni fa. Per quanto riguarda le scuole la proposta che la Regione porterà al Ministerò sarà di sospensione delle lezioni e non di chiusura totale degli istituti. In soldoni si tratta di far continuare le lezioni a quelle scuole in grado di adottare lo smart learning, ovvero l’insegnamento a distanza. Per chi non è in grado, la scuola resterà chiusa. Nelle prossime ore ci sarà un confronto con il governo.