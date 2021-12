I Magazzini Generali del Gruppo Montepaschi ospitano lo stage annuale di battitura del formaggio Parmigiano Reggiano

MANTOVA I Magazzini Generali Fiduciari del Gruppo Montepaschi hanno ospitato lo stage annuale di battitura di tutti gli esperti del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano delle cinque province interessate (Parma, Reggio, Modena, Mantova e Bologna). Il 29 e 30 novembre circa 40 persone si sono recate presso lo stabilimento dei Magazzini Generali a Suzzara (MN) per il tradizionale appuntamento di taratura dei martelli, sotto la supervisione del personale del Dipartimento di Controllo Produzioni Regolamentate per la vita del DOP.

Il Presidente dei Magazzini Generali Mario Lanzi e il Direttore Generale Fabrizio Schintu hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa e hanno confermato l’interesse dell’azienda a mantenere uno stretto rapporto di collaborazione con il Consorzio Parmigiano Reggiano in un’ottica di valorizzazione di un prodotto di eccellenza del made in Italy, strategico per l’economia del territorio.

Ai lavori sono intervenuti il Presidente del Consorzio Nicola Bertinelli e il Direttore Generale Riccardo Deserti.

I Magazzini Generali Fiduciari di Mantova sono una società del Gruppo Montepaschi che offre servizi di stagionatura e/o stoccaggio di formaggio a pasta dura – principalmente Parmigiano Reggiano -, abilitata all’emissione di fedi di deposito che favoriscono l’accesso ad operazioni bancarie di anticipazione e finanziamento, con una capacità di oltre 230.000 forme.