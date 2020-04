Otrepò: rafforzate le sponde del collettore principale

OLTREPO’ – Tra Pasqua e il 25 aprile Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po al lavoro per migliorare la situazione dei canali nel corso di questa particolare – per ovvi motivi a causa dell’emergenza Covid – stagione irrigua. Nei giorni scorsi è stato eseguito un intervento di ripresa di erosione spondale e rinforzo piede della scarpata con massi da scogliera sul Collettore Principale a Gonzaga, in prossimità del ponte in legno sulla ciclabile del Pascoletto.

Il progredire dell’erosione, generata dal deflusso di piena, dal rammollimento delle argille durante l’invaso irriguo e dall’azione degli animali nel costruire le tane, avrebbe compromesso la stabilità della spalla destra del ponte.

Alcuni giorni di lavoro con mezzi d’opera sul posto e altri per il trasbordo dei massi, in un luogo impossibile da raggiungere con mezzi ordinari; prima fase del ripristino e messa in sicurezza del sito, molto frequentato dagli amanti delle passeggiate all’aperto. Sempre restando sul tema dell’efficientamento dei canali, nei giorni scorsi sono state realizzate nuove paratoie nell’officina meccanica all’interno degli impianti a Moglia di Sermide, poi installate alla tombinatura sulla canaletta di Revere. (nico)