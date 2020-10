Scuole, 2386 tamponi e 14 casi di positività

MANTOVA – Summit in prefettura della Conferenza Provinciale Permanente presieduta dal Prefetto Carolina Bellantoni per un primo monitoraggio sull’andamento della situazione ad un mese circa dalla ripresa dell’attività didattica nelle scuole della provincia. All’incontro hanno preso parte il direttore dell’ufficio scolastico territoriale Daniele Zani, il dott. Salvatore Mannino per ATS-Val Padana, il dott. Raffaello Stradoni per l’Asst Carlo Poma, e Trevenzoli e Garatti per Apam. Il confronto non ha restituito un quadro preoccupante per la provincia di Mantova, è emersa, in ogni caso, la necessità di mantenere costantemente elevato il livello di attenzione sulla realtà delle scuole, per assicurarne la piena operatività, in quanto elemento fondamentale per la ripresa del territorio. Sotto il profilo socio-sanitario, attesa la scarsa incidenza rilevata sulla diffusione delle infezioni da Covid-19 dalla riapertura delle scuole secondo gli screening condotti sino a questo momento da parte dell’Asst “Poma” (14 casi di positività su un totale di 2386 tamponi effettuati). Per quanto concerne la situazione del trasporto pubblico, i referenti di Apam riferiscono che allo stato attuale non si rilevano particolari criticità all’interno dei bus tuttavia c’è il rischio di potenziali assembramenti nelle ore di punta presso le principali fermate di raccordo, sia in città che in aree provinciali. Perciò Apam sta predisponendo un monitoraggio con proprio personale.